Zakia MAHRACH

De formation ingénieur d’état industriel, diplômée d’un MBA spécialisé en Audit et contrôle de gestion de l’ESG Paris, 10 ans d’expérience dans domaines techniques et management au sein des grandes multinationales qui m’ont permis de m’enrichir sur le plan professionnel et personnel. En effet, durant mon expérience professionnelle, j’ai eu le privilège d’avoir le contact humain avec des personnes ayant de différentes cultures et statuts du conseil de surveillance aux ouvriers ce qui m’a permis de mieux comprendre les enjeux à chaque niveau de responsabilité.



Après ces expériences durant lesquelles, comme tout un chacun, les joies ont succédé aux peines. J’ai effectué un travail sur moi et je me suis naturellement tournée vers les domaines du développement personnel et du coaching qui m’ont permis d'associer ma formation initiale et mes différentes expériences professionnelles à mes valeurs et ma mission vie. Ainsi je me suis formée dans des cursus de renommée internationale. :

- Certification Praticienne PNL accrédité « Society of NLP »

- Certification AT 101 analyse transactionnelle auprès de l’association européenne de l’analyse

- transactionnelle.

- Coach professionnel avec l’académie du coaching du Québec Canada “ coaching de gestion” accrédité par la fédération international des coachs ICF



Mes expériences et Mes formations me permettent d’intervenir dans des missions de :

- Business coaching pour les individus et les équipe.

- Formations professionnelles en développement des compétences managériales



Mon éthique :

- Je crois que chaque personne possède en elle-même ses ressources. Mon rôle est de l’aider à les découvrir et à les activer.

- Je respecte la personnalité de mon client, ses valeurs et ses besoins.

- Je travaille avec mon client dans une stricte confidentialité .

- Je lui apporte un miroir fidèle, un regard extérieur et des outils adaptés à sa demande qui vont l’aider à stimuler sa créativité et à lui permettre d’envisager de nouvelles options.



Mes compétences :

Gestion

Management

Organisation

Analyse

Conseil

Coaching

Analyse Transactionnelle

Accompagnement

Programmation neuro-linguistique