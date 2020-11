Zakiya BENHEDDI

COMPETENCES :





 Saisir et enregistrer les écritures comptables générales, de trésorerie, fournisseurs et clients, valider et vérifier les factures

 Réaliser les rapprochements bancaires, lettrages

 Contrôler, encaisser et réaliser les règlements clients et fournisseurs par chèques, virements, traites, prélèvement.

 Réaliser les remises d’effets et de chèque,

 Gestion des notes de frais, ordre de mission : avances et remboursements.

 Réaliser les opérations liées au recouvrement avec le suivi des paiements, la relance des impayés et la gestion des décisions judiciaires



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel