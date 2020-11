Louison MOLIÉRA

Consultante en recrutement en indépendant, je serai ravie de vous accompagner dans vos recrutements.



Mes domaines d'intervention :

• Comptabilité en entreprise et cabinet d'expertise comptable,

• Ressources Humaines,

• Informatique, Digital, Big Data, e-commerce, IT,

• Assistanat & Secrétariat,

• Banque & Assurance,

• Audit, Conseil & Expertise,

• ADV, Achats & Logistique,

• Ingénieurs & Techniciens,

• Marketing & Sales.



N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail louison.moliera@blomet-rh.fr ou au 06.87.97.25.68



Mes compétences :

ADP

Administration du Personnel

Formation

Paie

PeopleSoft

Recrutement