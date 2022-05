Zakkarya MEKHALFA

Bonjour,



Ingénieur référent technique en mesure et instrumentation nucléaire chez AREVA mon travail me passionne. Il me passionne d'autant plus lorsque je dois résoudre des taches complexes qui nécessitent une grande réflexion.



En ce qui concerne la vie ou le travail en groupe, j'ai toujours fais preuve de leadership. Cependant, je suis également à l'écoute du groupe car j'accorde beaucoup d'importance à l'opinion et aux idées de mes partenaires qui me sont souvent complémentaires. Sérieux , rigoureux et volontaire je pense proposer un travail de qualité.





Formation:



Je suis diplômé d'un Master II en physique nucléaire et applications de l'École des Mines de Nantes. Cette formation recouvre les domaines suivant:



– La radioprotection et mesure nucléaire (mesures, calculs, analyse, gestion des risques, règlements,...)

– La physique nucléaire fondamentale et appliquée (production de radioisotopes, interactions rayonnement matière)

– La physique médicale (médecine nucléaire, techniques d'imagerie, dosimétrie, radiothérapie,...)

– L' industrie nucléaire (neutronique, gestion des déchets, physique des réacteurs,...)

– La gestion de projets



Mes principales compétences:



Langues:



-Anglais : Bon niveau (lu, écrit, parlé)

-Espagnol : Niveau Baccalauréat ( lu, écrit, parlé)



Informatique:



-Système d'exploitation: Windows, MacOs et Linux

-Logiciel de traitement de texte : Microsoft office, iWork, Open Office

-Logiciel de calcul : Macaplan, Matlab, Silvaco

-Programmation : Mapple, C et C++

-Simulation des rayonnements et dosimétrie : ROOT, MCNP, Geant 4, Gate, XIO, Mercurad, ...

-Traitement de résultats: Genie2000, Interwinner et Visugamma



Techniques en Mesure et instrumentation nucléaire:



- Connaissance des types de détecteurs, de leur mode de fonctionnement, fonctions et propriétés physiques,

- Connaissance des limites hautes et basses de fonctionnement des détcteurs (gamma, alpha et scintillation liquide)

- Utilisation détecteurs gamma : Ge, NaI, LaBr, Cd(Zn)Te, Gamma Camera

- Utilisation des détecteurs alpha : Chambre à vide, détecteurs Pips,…

- Utilisation des détecteurs de scintillation liquide marque HIDEX

- Utilisation des appareils de mesures de radioprotection : Contaminamètres, radiomètres, sondes d'ambiance ...

- Dimensionnement de postes de détrompage / caractérisation

- Etudes de sensibilités (Fonction de Transfert, incertitudes, Limite de détection,…)

- Calcul, modélisations et simulation de Fonctions de Transfert avec les logiciels appropriés (code Merure, MCNP, Geant4,…)

- Etude de diminution des incertitudes et sur les calculs d'activité

- Résolution "moutons à 5 pattes"

- Gestion de projets R&D

- ...



Techniques en radioprotection:



-Mettre en place des méthodes et des moyens de protection afin de réduire la fréquence des risques.

-Surveiller les installations nucléaires de base.

-Assurer le respect des règles de protection des individus et de l'environnement.

-Mesurer, analyser et synthétiser des acquisitions

-Proposer l'exécution de travaux visant à réduire les risques.

-Simuler sur ordinateur une exposition d'un matériau ou d'un individu à des rayonnements ionisants.

-Calculer manuellement les risques et les doses reçues.

-Sensibiliser tous types de public aux risques lié aux rayonnement ionisant.

- Dimensionnement du génie civil afin de respecter les zonages radiologiques définis en phase étude.



Techniques en physique médicale :



-Dosimétrie : calcul de doses, TRS 277 et 398, algorithmes, dosimètres, ...

-Imagerie : Spect, PET, IRM, radiologie, scannograhie (reconstruction, filtres,...)

-Traitement :Radiothérapie (γ et e-), curiethérapie, hadronthérapie, accélérateurs

-Formalisme du MIRD



Habilitation:



PR2 RN, PR1 (CR,CU,CC)



Mes compétences :

Imagerie médicale

Gestion de projet

Informatique

Ingéniérie