Zakrzewska NICOLAS

Bonjour,



Avec une expérience de plus de 10 ans, je m'applique pour et avec chaque client, à la maîtrise des risques techniques, professionnels, assurantiels et juridiques afin de soutenir et développer avec

constance la culture de la prévention.



Capable de passer du détail à une vue globale, je fais preuve de pragmatisme et d'un véritable sens

du service client.



Etudiant toute opportunité, je vous remercie de votre lecture.



Cordialement,



Nicolas Z



Mes compétences :

Machines hydrauliques et pneumatiques

Communication interne

Machines et outils industriels

Accident du travail

Droit des affaires

Ergonomie TMS

Droit social

CARSAT

Assurances

Organisation du travail

Auditeur

Droit public

Ohsas 18001

Machines BTP

Prévention des risques

Inspection du travail

Contentieux administratif

CHSCT

Droit du travail

Code de l'Environnement

Veille technologique

Formation

Veille réglementaire

Bureautique

Code de la Route

Risques professionnels

Cartographie des risques

Industrie

Hygiène

Juridique

Coordination

Audit