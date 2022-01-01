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Zammouri HSEN

MEDENINE

En résumé

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Entreprises

  • MODERN INGEENERING - INSPECTEUR QUALIFIE

    2007 - maintenant Depuis:Mars 2005 à Mai 2006: au sein de la société EMA Kammoun
    Service ;vente et service après vente des centrals d'air comprimé (compresseur d'air)
    - Décembre 2006 à Décembre 2010:INSPECTION ET CONTRÔLE:
    -INSTALLATION ÉLECTRIQUE
    -INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
    -LEVAGE ET APPAREILS DE MANUTENTION (CHARIOT ÉLÉVATEUR,GRUES,ASCENSEUR,MONTE CHARGE,PONT,PALAN,......).
    -SÉCURITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE
    Depuis:Décembre 2011INSPECTION ET CONTRÔLE
    -INSTALLATION ÉLECTRIQUE
    -INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
    -LEVAGE ET APPAREILS DE MANUTENTION (CHARIOT ÉLÉVATEUR,GRUES,ASCENSEUR,MONTE CHARGE,PONT,PALAN,......).

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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