Zammouri HSEN

2007 - maintenantDepuis:Mars 2005 à Mai 2006: au sein de la société EMA Kammoun
Service ;vente et service après vente des centrals d'air comprimé (compresseur d'air)
- Décembre 2006 à Décembre 2010:INSPECTION ET CONTRÔLE:
-INSTALLATION ÉLECTRIQUE
-INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
-LEVAGE ET APPAREILS DE MANUTENTION (CHARIOT ÉLÉVATEUR,GRUES,ASCENSEUR,MONTE CHARGE,PONT,PALAN,......).
-SÉCURITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE
Depuis:Décembre 2011INSPECTION ET CONTRÔLE
-INSTALLATION ÉLECTRIQUE
-INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
-LEVAGE ET APPAREILS DE MANUTENTION (CHARIOT ÉLÉVATEUR,GRUES,ASCENSEUR,MONTE CHARGE,PONT,PALAN,......).