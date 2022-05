Zamparini BENOIT

Www.benoit-zamparini.fr



Graphiste, illustrateur et formateur freelance inscrit à la Maison des artistes, je vous propose mes services pour la communication de votre entreprise, de la conception à la réalisation.

Création d'affiche publicitaire, animation flash, bannière web , logotype, d'identité visuelle, dépliant, brochure, cartes de visite, illustration pour enfants, illustration presse, colorisation etc...



Je dispense également de la formation PAO sur les logiciels Photoshop, Illustrator, xpress et flash. J’interviens aussi bien auprès de particuliers que d’entreprise, collectivités locales ou associations dans le cadre de DIF. Je vous conseille et vous accompagne en vue d’une communication visuelle adaptée et efficace.









Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Communication

Audiovisuel

Publicité

Composition

Photographie

Adobe After Effects

Corel painter

QuarkXPress

Illustration jeunesse

Adobe Flash CS4

Formation professionnelle

Dessin vectoriel

Logos

Web design

Coloriste

Adobe Flash

Affichage publicitaire