Zana Patrick-Olivier KONE

Fonctionnaire logisticien,3ans au ministère des transports et maintenant en service au Centre National de Transfusion Sanguine





Mes compétences :

Informatique

Logistique

Permis de conduire

Eau Hygiène et Assainissement

Gestion des infrastructures et des moyens généraux

Gestion des équipements matériels et techniques

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Collaboration intersectorielle et participation co

Appui logistique lors de crises et situations d’ur

Planification des activités logistiques

Gestion administrative et coordination de la logis