Zane GAILITE

Passionnée par les thématiques du développement durable, j’ai orienté mon parcours professionnel vers l’évaluation, la prévention et la maîtrise des impacts humains sur l’environnement.



Mes terrains de jeu favoris : la consommation des ressources naturelles, la gestion des déchets, la maîtrise des risques, la réglementation environnementale, la qualité de l’air et des sols, la biodiversité.



Depuis plus de 10 ans, je mets mes multiples compétences au service de projets très variés aussi bien dans le contexte d’une entreprise (industries automobile, compostage, grande distribution), que dans les services publiques (contrôle environnemental, enseignement supérieur).



Je me suis spécialisée dans la démarche d’amélioration continue. Ainsi j’aide à la définition de la stratégie et à son application quotidienne : analyse des objectifs grâce aux indicateurs pertinents et à des outils qualité (audits, bilans annuels, revues de direction), proposition et suivi des plans d’actions.



Aujourd’hui, je constate, plus que jamais, la nécessité d’accompagner les entreprises et les structures publiques dans la gestion des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux.



Attachée aux valeurs de l’économie circulaire, j’aime proposer des solutions concrètes, simples et de bon sens applicables aux produits (analyse du cycle de vie, éco-conception), aux process (gestes au niveau des procédés) et à l'organisation (approvisionnement durable, collaboration pour une écologie industrielle et territoriale, management de l'environnement).



Mes compétences :

Qualité de l'air

Cartographie SIG

Étude d'impact

Sauveteur secouriste du travail

Droit de l'environnement

Nuisances et pollutions

Traitement des eaux

Risques naturels

Gestion des déchets

Prévention et gestion des risques industriels

Amélioration continue

Economie de l'environnement

Securité sanitaire

Sécurité alimentaire

Gestion de projet

Rédaction

Gestion des risques professionnels

Amélioration de process

Gestion des espaces naturels

Développement durable

Lean management

Travail en équipe

Analyse environnementale

ISO 9001

Réglementation ICPE

QHSE

Enquêtes de terrain

Analyse de cycle de vie

Veille réglementaire

Esprit d'initiative

Sens du contact

Animation de formations

Esprit analytique

Bilan carbone

Microsoft

ISO 14001

Communication interne et externe

Animation de groupes de travail

Audit interne et externe

RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)