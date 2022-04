Alain DES POMMARE

Ingénieur Ecole de l’air, mon parcours dans l’aéronautique civile et militaire m’a permis d'aborder des domaines industriels et opérationnels très variés comme la Conception, le management de Projet, l'animation de la Qualité, le Support industriel, le Suivi de Navigabilité, la Maintenance, les Opérations aériennes ou la gestion technique d’une plateforme aéroportuaire.



Homme de challenge, je suis rodé aux organisations matricielles et je peux intervenir sur de nombreuses activités à un niveau de séniorité : management de la maintenance aéronautique, expertise des règlementations de navigabilité et de maintenance militaire et civile (FAA, EASA et FRA Part 145, M, 21), norme de conception d'équipement électronique embarqué (DO254), rédaction de contrats B2B et de marchés publics, direction de production (OT, Gant, Pert, Amdec, 3M, …), ingénierie sur avions modernes (système de navigation, commandes de vol électriques, hydraulique, groupe turbo propulseur, mécanique, tôlerie, composites, CND, …), management de la Qualité (Iso 9001, EN9100+9110, AQAP2110+2120+2310), management Environnemental (Iso 14001), amélioration continue (5S, 5Why, 8D, Lean, Kaizen, CAPA, …), conduite d’audits, animation de la qualité opérationnelle, gestion de la sécurité (SGS), ...



Je m'intéresse aujourd'hui également à l'industrie des Dispositifs Médicaux : règlementation (European GMP, RDM européen, FDA 21 CFR Part 820, ...), management de la qualité (Iso 13485) et gestion des risques (Iso 14971).





Me contacter: alain.despommare@laposte.net / +33 6 35 59 64 58



Présentation de mon activité : http://aeroconsultingetsolutions.fr

J'interviens aussi en partenariat avec d'autres consultants : http://cairnsolution.fr



Mes compétences :

Aéronautique

Transport Aérien

Maintenance

Norme ISO 9001

Aviation

PART 21

Lean

Normes Qualité

Management de projets

EN 9110

Certification ISO 9001

EN 9100

PART 145

PART M

EASA regulations

Certification EN 9100

MRO

Airworthiness - Navigabilité

Logistique

Kaizen

Amélioration continue

FAA regulations

EMAR regulations

FRA regulations

Iso 13485