Catherine HUMBLOT

Je suis une généraliste des ressources humaines, maîtrisant l'ensemble de la fonction.

En particulier, je sais piloter des projets complexes, dans des environnements de transformation, de conduite du changement et d'accompagnement managérial.

J'ai travaillé dans des sociétés internationales, anglo-saxones et françaises.

J'aime créer des liens entres les personnes, et j'ai construit tout mon parcours professionnel sur le respect des femmes et des hommes de l'entreprise, leur développement, la curiosité, et le sens de l'engagement et des résultats.



Mes compétences :

Conduite du changement

Environnement

International

Réorganisation