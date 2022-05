Zanette FRANÇOIS

Bonjour, je me présente, François ZANETTE, 30 ans, analyste d'assurance au sein du service Responsabilité civile de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE depuis mai 2010.



Après une formation juridique supérieure (Master 2 juriste d'entreprise), j'ai tout d'abord exercé en tant que juriste d'affaires dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.



Pour des raisons d'intérêt professionnel, je me suis ensuite dirigé vers les métiers de l'assurance, où j'ai acquis en 4 années une solide expérience du domaine sinistre grâce à la pluralité des postes occupés et des missions confiées (animation d'ateliers, de formations, contribution métier).



Je souhaiterais continuer à évoluer dans des postes à fort coefficient technique.









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet