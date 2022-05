Zaouali HADI

Après quelques années sur le conseil aux PME et PMI, je me suis focalisé sur les projets d'intégration ERP et les démarches end to end. D'abord chez IBM en tant que responsable des lignes de service Movex et Axapta puis chez Lawson



Je particpe aujourd'hui chez SAP à la révolution du cloud par le lancement des produits cloud / On Demand et des offres de services associées



Mes compétences :

Cloud

ERP

Mid market

MOVEX

Outsourcing

Pêche

Plongée

PME

TMA