Zaquia HAMDI

Je suis actuellement en poste de Projeteuse en électricité.



Ainsi je vous propose mes compétences professionnelles :



DAO & PETITES ETUDES ELECTRICITE COURANT FAIBLE / FORT

- Rédaction de procédures d'éssais

-Création et mise à jour de plans et schémas électriques sous AUTOCAD et SEE ELECTRICAL

-Dimensionnement d’installation électrique (section de câble, calibre, sélectivité…) sous CANECO

-Implantation armoire sous RAPSODIE V1.7.1 (logiciel SCHNEIDER)

-Implantation équipement courants faibles, système de sécurité incendie (SSI)…

-Bilan de puissance

-Métré

-Nomenclature et choix du matériel

-Etude d’éclairage sous DIALUX

-Modification de maquette 3D de Bâtiment (implantation, mise en plan…) sous SOLIDWORKS

-Normes : C15100, C14100, ERP, ERT, dessin industriel



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion commerciale

Documentation technique

Caneco

AutoCAD

Dialux

Microsoft Office

RAPSODIE (logiciel SCHNEIDER)

SEE ELECTRICAL