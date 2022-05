Zarai BILEL

Consultant MOA à la giz(Coopération Allemande) :

• Rédiger les cahiers des charges et les spécifications des projets informatique

• Suivre les activités entreprises par les consultants/sociétés de services ;

• Vérifier la qualité de la programmation des outils mis en œuvre ;

• Vérifier la cohérence technique des programmes avec les objectifs des projets ART (Appui à la Régionalisation en Tunisie) II et IDR (Initiative pour le Développement Régional) ;

• Vérifier la qualité et la conformité des manuels de procédures techniques et des manuels d’utilisation ;

• Fournir un accompagnement de proximité aux administrateurs des outils et systèmes ;

• Vérifier régulièrement le contenu des bases de données régionales ;

• Contribuer à l’identification des formations nécessaires au profit des administrateurs.



Mes compétences :

Finance islamique

Java EE

Java

PL/SQL

QlickView

Talend

SQL