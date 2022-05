Zarko HAUSCHBERGER

J'ai repris mes études en 2007 par un DUT spécialisé en électronique puis j'ai poursuivi par une licence en sciences pour l'Ingénieur afin d'étendre mes savoirs-faire en Mécanique et Gestion Industrielle.

Le master en Génie industriel obtenu en 2012 a permis de consolider mes acquis en gestion de production, automatisme, programmation et de m'ouvrir à des domaines tels que la qualité, la logistique, les ressources humaines, le juridique, la conception et l'amélioration continue.



Ma première mission en tant qu'ingénieur stagiaire a été de réimplanter une UAP pour un fournisseur automobile de rang 1. Actuellement le projet est terminé, l'objectif gain en superficie et en temps a été atteint ainsi que la réduction des stocks escomptée. Un audit de processus a été réalisé mettant en évidence la pertinence de la réimplantation en termes de gestion des flux et de réduction de gaspillages.



J'ai intégré en sortie d'études la société FELS, spécialisée dans la fabrication de contacts électriques pour l'industrie ferroviaire, électrotechnique, aéronautique et la fabrication de gaines pour ponts roulants. J'ai occupé les postes d'ingénieur QSE et Méthodes pendant 2 ans pour me centrer ensuite sur le secteur QSE en tant que responsable.

Depuis 2019, je pilote 2 sites du groupe en tant que responsable QSE.

Ayant mis en place la certification EN9100 sur le site d'Illkirch, le challenge de cette année 2020 sera l'obtention du welding NADCAP.



