Zarrouk HALIMA

Femme de 39 ans titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en génie électrique délivre par l'institut supérieur des études technologique de Tunis en 2001, j'ai 14 ans d’expérience dans le domaine d'électricité BT/MT.



Mes compétences :

Pilotage technique d'affaires sur des projets cons

 Choisir les matérielles électriques qui correspo

 Chiffrage et études d'appels d'offres.

 Réalisation des schémas et les plans en fonction

 Réalisation des études techniques, la préparatio

 Analyse des offres commerciales et techniques.

 Etude des cahiers des charges et participer à la

Microsoft Office

Google Web Toolkit

Eplan

Autocad