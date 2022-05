Zatkowski ERIC

Eric Zatkowski

503 Chemin de boussole

38200 Chuzelles

Tel : 06.11.37.77.56 Mail:eric.zatkowski@wanadoo.fr

Né le 11.07.1973 ( 41 ans)

Vie maritalement, DEUX enfant

Langues : Français, Anglais, Allemand



PROFIL : "Business Developer "

« Meneur d’homme » capitalisant 15 années d’expérience de management dans des entreprises de service, nationales et internationales.

Compétences clefs :



• Manager et piloter des opérations de ré-engineering de service et département

• Recrutement, management, fidélisation des hommes et mise en place de plan de formation.

• Diriger des équipes multifonctionnelles dans des environnements fortement concurrentiels où croissance, productivité et rentabilité sont des éléments d’évaluations.

• Appui et conseils techniques auprès des équipes commerciales et après ventes.

• Mise en adéquation des aspects rentabilité, qualité et satisfaction client.

• "Coaching" des équipes techniques et commerciales.





Expériences significatives :



• Gestion du service après vente sur un quart sud est de la France dans un groupe leader sur le marché de la manutention au sol.

• Réorganisation et rentabilisation d’un atelier central national pour un groupe international, 3 ème constructeur mondial de matériel de manutention.

• Création, mise en place de l’organisation et des structures d’un stockage national de matériel d’occasion pour un groupe international.

• Création, mise en place et organisation d’un atelier national central pour un des plus gros loueurs de matériel de manutention sur le marché français.

• Responsable d’un projet de réorganisation d’un service après vente au niveau nationale dans une entreprise leader sur le marché de la porte automatique piétonne.

• Responsable opérationnel Service France puis Responsable commercial Service France dans une entreprise leader sur le marché de la porte automatique piétonne.







Cursus :



• Brevet d'état 1er degré : " spécialité Art martiaux, coaching et préparation d'athlètes de haut niveau" en 2000.

• Contrat de qualification : « Technicien de maintenance » en 1995

• DEUG A « physique et structure de la matière » en 1994

• Baccalauréat Série D : Mathématique et Sciences de la nature en 1992



Mes compétences :

Vente

Responsable

Réorganisation

Gestion de parc

Manager

Direction technique

Business developer

Sav

Management

Commercial