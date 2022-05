Zaynab ALJAYI

Ma première experience a commencé en 2014 et était dans le domaine pétrolier ou j'ai pu occuper le poste de Responsable Technique et coordinatrice auprès de la société EXOLUBRICANTS MOROCCO - CASABLANCA

A partir de l'année 2018 et jusqu'à présent, j'occupe le poste d'Enseignante de Français dans l'Etablissement Privé MANARAT TARGUIST -ALHOCEIMA



je suis titulaire d'un Master biotechnologies appliquées à l'industrie et à l'environnement (dans un mois j'aurais mon Master), sérieuse, responsable et motivée, ma formation en Master m'a permis d'acquérir plusieurs notions sur l'application de la biotechnologie dans divers domaines (agriculture, médecine, environnement..)



Mes compétences :

soumission au marchés publiques et privés

commercialisation de produits

PCR

Digestion enzymatique

Extraction d'ADN

Toxicologie

Bio-informatique

Culture in vitro

Environnement (EIE)

ELISA

Electrophorèse

Immunisation /agglutination/ immunodiffusion