Zaza ISABELLE

Missybugz (aka Zaaza) découvre sa passion pour l'univers de la musique et du "djing" à l'âge de 19 ans et décide de "vivre" de sa passion en se fournissant ses premières platines vinyles dans le célèbre magasin DMC dans le 12ème arrondissement de Paris, à Bastille… Après des débuts d’autodidacte, Zaaza décide de se perfectionner en suivant des cours de scratch et de turntablism dans une école de DJs, toujours à Bastille DMC avec Dj Hitch, Momo Hertz, Visham et la « Scratch Science » avant de multiplier les expériences scéniques. Au bout de quelques mois, Missybugz commence à mixer dans différents clubs et à se faire une réputation : à Paris lors de « La fée enchantée », en Savoie « Les soirées 9mm » avec Domen en live sur Tignes, plusieurs soirées à Chamonix, Tignes, au festival « Les lacs », des apparitions sur « Radio Alpa » au Mans, « Radio Altitude » à Albertville. Ainsi que différents évènements sportifs et culturels axés sur l’Art de Rue (Fêtes de la zik, Fête laïque…) en collaboration avec plusieurs artistes de la scène Tremblaysienne (Willow, Le parking, Dj doiré, La zone…) Parallèlement, elle se concentre sur une carrière saison Hiver/Eté et mixe l’électro et le hiphop dans plusieurs clubs en station et festivals (« Ecotignes Tignes 73 », « Unbreakable Albertville 73 », « Festijib d'Albertville») ainsi que sur des Contests de Freeride et Mountain Board (« Tribute to the air les saisies » feat Lunatik Armada) jusqu'au Championnat du monde de Slopstyle par la FFs (Fédération Française de Ski à Val Thorens) qui est une discipline récemment adoptée par les JO de Londres 2012. Plusieurs expériences à l’étranger ont également influencé son parcours, en Angleterre à Londre pour le « Black Swan Bristol » (Lunatik Armada Nawak 3Faze, 645 Crew Arsenal) au Pays de Galles à Cardiff pour le « Scandalous Party » en Belgique pour « Acid Attack » ou encore en Espagne pour « Zarza de Granadilla Tecknival » Vous pouvez retrouver quelques-uns de ses scratchs dans l'album de 645 Crew Londres Sqwat d'Arsenal avec Ben 9mm ! Egalement avec MBR Label Astrophonics aux côtés de Frayon. Comme à son habitude, Zaaza n'hésite pas à voyager afin d'étendre sa culture musicale et de découvrir les différents Dancefloor, en ayant mixé sur plusieurs scènes underground en France et à l'étranger. En résumé, Missybugz est une DJ qui a su imposer son style allant du scratch hip hop à l 'électro au gabber en passant par le punk rock. Cette DJ a réussi à fédérer un public d’initiés grâce à ses mixs originaux, surprenants, et toujours efficaces. Son actualité se partage entre différentes scènes à travers le pays mais ne l’empeche de trouver le temps pour la préparation de nouveaux projets… A suivre…





