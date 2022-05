Zborowszka LYDIE

Actuellement en formation conseiller en assurances à l'IFPASS à Paris, et en parallèle en contrat de professionnalisation dans un grand groupe d'assurances, je recherche un poste de conseillère en agence.

Native de Bar le Duc, et récemment installée sur Nancy où le bassin de l'emploi est plus diversifié et large, mon cursus professionnel est riche d'expériences diverses.

Pourquoi ? J'ai connu une première réorientation en fin de cycle secondaire, dû à un accident qui m'a valu l'arrêt de mes études au Creps en vue de devenir prof de sport.

Je suis rentrée dans la vie active par le biais d'un CDI qui malheureusement s'est soldé par un licenciement pour inaptitude à mon poste. J'ai enchaîné plusieurs contrats aidés qui n'ont pas pu aboutir sur des contrats stables.

J'ai quitté ma région pour m'installer en Haute Savoie où j'ai travaillé comme serveuse puis responsable de salle en autodidacte.

Pour des raisons personnelles j'ai regagné la Meuse pour suivre des formations, me lancer dans le commercial de terrain et finir par un contrat aidé dans l'éducation nationale.

Deux ans de maladie m'ont poussé à demander enfin une reconnaissance travailleur handicapé qui m'a été octroyée.

Un parcours atypique certes, mais tellement riche en compétences et expériences.