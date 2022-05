Zdenka LJUBICIC

Lancement du Cabinet de recrutement au Havre :



Notre Cabinet, l'un des 60 cabinets de recrutement MANPOWER Conseil Recrutement, est constitué de deux consultants expérimentés et d'une assistante de recherche sourcing / web tracking.

Nous sommes spécialisés dans le conseil RH et le recrutement au sein de nos agences du Havre, Harfleur, Notre Dame de Gravenchon et Fécamp.



18 ans de conseil en entreprise sur le bassin d'emploi du Havre dont plus de 12 ans en recrutement sur des projets de cadres & non-cadres

- Transport / Maritime / Logistique : Agents de transit, commerciaux transit / maritime, Déclarants en douanes, responsables d'exploitation,

- Maintenance : Techniciens machines outils, électrotechniciens, chefs d'équipe pétrochimie / nucléaire / industrie, chargé d'affaires

- Responsable de Service - Ingéniérie - Dessins industriels - Alternance



Intérêt pour les échanges internationaux, la mobilité, l'intermédiation entre acteurs économiques et demandeurs d'emploi pour trouver la solution de recrutement face aux enjeux de compétitivité et de réactivité



Mes compétences :

Commercial

Recrutement

Recrutement cadres

Transport international

Gestion des compétences

Accompagnement RH

Réseaux sociaux

Évaluation