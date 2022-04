Christelle LEROUX

Passionnée par la gestion des ressources humaines et ses problématiques stratégiques, je considère la fonction ressources humaines comme un réel partenaire humain et financier, clef de voute de la stratégie d'entreprise et moteur de performance.

Mon parcours professionnel est riche de diverses expériences opérationnelles à la fois dans un grand groupe Pétrolier, Aéronautique, dans une entreprise de recyclage de déchets et dans le domaine du service.

Les différents postes à responsabilités que j'ai pu tenir m'ont permis d'être polyvalente et opérationnelle sur l'ensemble des problématiques RH telles que les relations sociales, la GPEC, la formation, la paie, le développement RH, la gestion de projets et l'aspect social.

Responsable des Ressources Humaines, j'ai à cœur de m'affirmer comme véritable "Business Partner" de mes clients internes et de leur apporter une valeur ajoutée en termes de conseil et d'accompagnement.

Les techniques acquises, ma connaissance en droit du travail et mes différentes expériences font de moi une professionnelle avertie et reconnue de la fonction.

Forte capacité d'adaptation, passion du service, culture du résultat, disponibilité, sens de l'écoute, rigueur et sens de l'organisation, sont quelques unes des qualités que je mobilise pour mener à bien les missions confiées.





COMPETENCES CLES



*Relations sociales

*Accords et plans d'actions

*I. R.P

* Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

-----------------------------------

* Ingénierie de la Formation

-----------------------------------

* Rémunération

-----------------------------------

* Droit du Travail et relations sociales

-----------------------------------

* Communication Interne

-----------------------------------

* Management

------------------------------------

* Maîtrise de Pack Office

------------------------------------

* Anglais intermédiaire



Mes compétences :

Rémunération récurrente

Management d'équipe

Communication

Gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Relations sociales & syndicales

Ingénierie de la formation

Management de projet

Droit du travail

Ressources Humaines

Veille juridique

Six Sigma

la sélection

