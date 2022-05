Zédou MOULIOM ATANGANA

Stratège de la vente dynamique, axée sur les résultats, comptant plus de 9 années de réalisations et de réussites, ayant contribué à une croissance des revenus de l’ordre de plusieurs millions d'euros tout en offrant un leadership visionnaire de la vente dans un marché très concurrentiels. Excellents antécédents pour ce qui est de conserver les clients clés et du développement commercial de façon à accroître la part de marché. Fait preuve de ténacité pour ce qui est de trouver de nouveaux clients, de fidéliser la clientèle et d’établir d’excellentes relations avec les partenaires commerciaux externes. Mentor exceptionnel ; jumelle un sens aigu des affaires à sa capacité innée à recruter, bâtir et conserver des équipes de vente supérieures.



Mes compétences :

Microfinance

Management d'équipes

Management opérationnel

Management commercial