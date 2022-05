Zeiad FATOOHI

J’ai 28 ans, diplômé en Economie et Gestion mention Management des Equipes et Qualité à l’Université LYON 3 Jean Moulin, j’ai pris en main mon avenir professionnel et souhaite pouvoir travailler avec vous dans votre établissement et intégrer

une fonction liée au Management ou à la Qualité, domaines dans lesquels je pourrais

approfondir et développer mes acquis. Ma formation ainsi que mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de développer un grand sens des responsabilités et d’avoir une expérience réussie d’encadrement d’équipe.



Autonome, rigoureux, dynamique, curieux et doté d’un bon relationnel, j'apprécie

particulièrement le travail en équipe et les challenges. De plus, la diversité des postes que

j'ai occupés démontre ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

autonome

Bon relationnel

dynamique

ponctuel

RIGOUREUX

Rigueur