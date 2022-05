Zekiye AKALIN

Après plusieurs expériences dans les achats textile, notamment mes sept années passées au sein de la marque Bizzbee, qui m'ont permis une spécialisation dans les achats de produits chaine et trame (denim, flat, grosse pièce, chemise) j'ai eu la chance de donner une autre dimension à ma carrière. En effet, au sein du Groupe Happychic (Bizzbee, Brice, Jules), j'ai été responsable coordination partenariats internationaux, et suis désormais responsable des opérations et nouveaux business.



Mes compétences :

Développement produit

Sourcing

Acheteur

Grande distribution

Négociation

Textile

Mode

Achats

Développement international

Business Models