Zélia MARCHAND

Chargée de mission au sein d'ARAVIS, l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail en Rhône Alpes appartenant au réseau de l'ANACT, je traite principalement le sujet des formes atypiques d'emploi et leurs impacts, en lien avec les sujets économie de proximité et qualité de l'emploi.

Je bénéficie d'une convention CIFRE me permettant de travailler en parallèle sur une thèse, avec le laboratoire TRIANGLE, sur ces mêmes sujets.

L'enjeu de ce travail est de traiter des politiques publiques territoriales vis à vis de la qualité de l'emploi dans l'économie de proximité, dans les secteurs où les formes atypiques d'emploi et de travail sont très présentes.

Pour en savoir plus sur ARAVIS : http://www.aravis.aract.fr

Pour en savoir plus sur le laboratoire TRIANGLE : http://www.triangle.ens-lyon.fr