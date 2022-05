Zélia MOYSAN

Je suis dynamique, persévérante et créative. Toujours souriante et à l'écoute, le travail en équipe me va parfaitement.



Après avoir obtenu mon Brevet de Technicien Supérieur Assistante de Gestion PMI-PME en contrat de professionnalisation dans la société ISS Hygiène et Prévention, j'ai été embauchée au poste d'assistante administrative et commerciale.



Mes compétences :

Conseil

Accueil physique et téléphonique

Assistance administrative

Assistanat commercial

Esprit d'initiative

Communication

Comptabilité

Esprit d'équipe

Développement commercial

Facturation