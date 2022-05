Zelia RUELLE

Mon expérience de 5 ans en tant que chargée de clientèle grands comptes et commerciale multimédia sur une plateforme téléphonique m’a permis d’évoluer rapidement et de développer mon sens commercial. Mon activité étant principalement de répondre aux doléances des clients, d'entretenir le relationnel avec ces derniers mais également d'envoyer des devis et de passer des commandes ADSL. Ce réseau m’a permis de comprendre et de connaitre les différents procédés et processus des exigences d’une entreprise internationale.



Dotée d'un sens aigu du relationnel, compréhensive et à l’écoute du besoin des clients, dynamique, sérieuse et efficace, je souhaiterais mettre mes compétences à profit d’une entreprise afin de promouvoir votre carnet de clientèle.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

Relation Client

Suivi clientèle