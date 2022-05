Zélia SOARES

Merci de votre visite et bienvenue dans cette présentation !



Mon métier :

Conseiller, accompagner, informer, recruter, animer, valoriser.... L'entreprise et l'humain.



je mets à votre disposition :



- Mes expériences du recrutement, du conseil, de l’accompagnement et de la mise en relation, ainsi que ma connaissance des dispositifs liés à l'emploi et au développement des entreprises du bassin grenoblois Sud-Isère et Nord Isère.



Je vous propose une approche humaine, professionnelle et un sens relationnel faisant alliance avec mon coté commercial.



La culture du résultat, soutenue par un réel intérêt dans le développement des potentiels humains en emploi ou en transition professionnelle, est un milieu qui m'anime au plus haut point.

Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

