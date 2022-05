Zélie THIÉBAULT

Diplômée de l’Institut Français de Mécanique Avancée (groupe Mines-Telecom) ainsi que de l'école des Mines de Saint Etienne, j'ai poursuivi mon expérience professionnelle au sein du groupe Rocher en tant que chargée de projets développement nouveaux produits, avant de récemment intégrer la société Guerlain au poste d'ingénieur industrialisation.



Mes spécialisations : industrialisation/mise en production, management de projet, amélioration continue, gestion de production.



Diplômes : Ingénieure IFMA spécialité systèmes industriels et logistique

Master II Ecole des Mines de Saint Étienne en génie industriel



Enseignements reçus:

Industrialisation & Mise en production, Gestion de production, Lean manufacturing, Modélisation, Analyse et Simulation des systèmes de production, Conception et implantation d'installations industrielles, Management-Qualité-Sécurité-Environnement, Stratégie & Job marketing, Robotisation et automatisation



Linguistique:

Anglais: très bonne maîtrise (6 mois en entreprise à Seattle - TOEIC : 965)

Espagnol: niveau intermédiaire (5 mois en université à Cordoue - BULATS : 68 = B2)



Informatique:

Bureautique Office complète (très bonne maîtrise d'Excel, Word et PowerPoint), Project, SAP, Arena, Simio (simulation), CatiaV5 (bases), notions en Visual, SQL et C++



Mes compétences :

Simio (simulation)

Arena Simulation …

Catia v5

ERP

Génie industriel

Logistique

Système d'information

Introduction nouveaux produits

Microsoft Office

Gestion de projet

Management opérationnel

Amélioration de process

SQL

Lean Six Sigma

Amélioration continue