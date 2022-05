Zen-Do ASBL

Croyez-vous au hasard?



Un jour, une rencontre qui va tout changer...



Cinq personnes, d'horizons différents et complètement étrangères les unes aux autres, se trouvent au même endroit, au même moment.



D'emblée, quelque chose les pousse à vouloir se connaître ... allez savoir pourquoi ?



Décidées à en avoir le coeur net, ces personnes tentent une approche vers l'une et l'autre si bien, qu' après avoir fait plus ample connaissance, elles se découvrent un point commun; la sophrologie... elles sont toutes sophrologues !



Le temps passe, et suite à cette rencontre et plusieurs autres, elles décident d'unir leur savoir-faire, car en plus de la sophrologie, chacune de ces personnes s'est enrichie d'une, voire deux ou trois spécialités dans le domaine de la relation d'aide et du bien-être par des thérapies douces tels que; le Reiki, le Dessin Guérisseur, le bol Kansu, la Réflexologie plantaire, le Amma assis...





Voici donc : Valérie, Jeanne, Marie-Agnès, Marie-France et Arthur, réunis, dans le but d'œuvrer pour votre santé.



Conjointement ou distinctement, ils sont à l’écoute de vos aspirations dans le respect, l’harmonie et la confidentialité.





Il était une fois... " Zen Do "







Nous signalons qu'il es inutile de téléphoner dans un but de démarchage, nous utilisons nos propres produits.

Merci d'avance.



L'équipe Zen-do



Mes compétences :

Aromathérapie

Formation

Huiles essentielles

Médecine

Réflexologie

Reiki

Salon

Santé

Sophrologie