Zendagui BRAHIM

Nous sommes une entreprise specialisee dans le conditionnement de dattes



Notre societe a ete active dans la domaine de la datte,plus specialement la datte deglet nour



Branchee a l'export.



Depuis les annees 90 nous exportons des dattes brachees de tolga en emballage de 1 kg a 5 kg et



Aussi des deglet nour en naturelles categorie marchandes en emballage de 1 a 10 kg



Cette annee notre unite s est dote du nouvel equipement afin de lancer la gamme des dattes vrac



Naturelle standard et denoyautee en emballage 9 et 10 kg et la gamme conditionnee etuver en



Emballage ravier 200,250 et 500 grs ou boite et sachet 1kg et plus selon la demande du client