Zeoli ALBERTO

Fort de mes vingt cinq années d'expérience dans le concept et jusqu'à la fabrication d'implants et d'ancillaires destinés à la chirurgie médicale et devenu acteur majeur durant cinq années de la société FABMED, de sa création à sa rentabilité, aujourd’hui je suis libre d'engagement et prospère vers de nouveaux challenges. Conscient d'être limité par les clauses de mon contrat de non concurrence, j'oriente mes recherches dans laquelle j'excelle sur un rayon géographique de quatre vingt kilomètres autour de Lyon.



Mes compétences :

Affûtage

Programmation langage ISO

Procédés d'usinage de haute précision

Utilisation de machine outil à axes multiples

Concevoir des gammes d'usinage, de contrôle, des p

Techniques d'Usinage Grande Vitesse -UGV-