Zéphyr PERRIER

Actuellement étudiant en Musicologie à l'université Lyon 2 et en classe de CPS de guitare classique du CNR de Lyon, j'ai commencé à m'intéresser à la musique en autodidacte en 2005, d'abord par le biais de la guitare électrique. Développant à cette période un grand intérêt pour la création, je me rends compte que je n'envisage pas de travailler sans lien avec elle.



Au fil du temps, je diversifie mes compétences, en m'intéressant à la basse puis à la guitare classique, ainsi qu'à la théorie musicale et à la composition. Après un Bac L option Audiovisuel, je m'inscrit en Faculté de Musique et Musicologie dans le but d'y approfondir mes connaissances. En parallèle, je me mets aussi à composer des musiques de film, entre autre dans le cadre de l'association Still Life regroupant différents artistes et fondée par deux amis.



Aujourd'hui en dernière année de Licence, je continue aussi à travailler sur différentes musiques de film, pour des courts et moyens métrages. Je peux être intéressé par tout projet de collaboration artistique sérieux.



Mes compétences :

Composition

Électrique

GUITARE

Musique

Musique à l'image

Musique de film