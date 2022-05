Zerbane EL MOSTAFA

Plus de 11 ans dans l'Adminstration des Ventes : d'abord Interface B 2 B (professionnels de la Conserve de poissons, de la Margarine, de la Peinture.) ensuite B 2 C (: F.M.C.G: Produits de Grande Consomamtion), avec des interfaces Externes : G.M.S, Clients Gros, demi Gros et Marchés, en plus des interfaces internes (Supply Chain, 17 Agences, Q.S.E, Industriel, Labo... ( Effectif Glb. 1.100, Nbre Agences (17), C.A 4 MD de DH en 2012)



Mes compétences :

Correspondant et Animlateur Cercles Sécurité

Risque et Contrôle Crédit

Auditeur Q.S.E Interne (Agences)

Coordinateur Pôle C.M.Sc (Carrefour des Compétence

Resp. Administration des ventes

Organisateur Events. Séminaires...

Formateur Bénévole/Entrepreneuriat:Université H 2

Audit Commercial (Agences)

Membre Club Conseillers Bénévoles INJAZ

Assoc. INJAZ : Intervenant au Company Program Univ