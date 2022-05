Zeroual BADR

Actuellement en CDI, je suis ouvert à toute proposition dans la gestion de la chaine logistique : approvisionnement, planification, production, qualité, distribution et transport.



A ce jour mes objectifs professionnels sont les suivants :



* Évoluer dans le monde de la Supply Chain

* Apporter mes compétences au sein d'une équipe dynamique et polyvalente

* Contribuer aux différents projets ou axes d’amélioration continue et d'optimisation des coûts.

* Améliorer mes compétences dans le domaines des achats techniques.



Mes compétences :

SAP

Word

TMC

Access

Excel avancé

Excel VBA

Ms project

GPAO SAP ERP MRP

Powerpoint

Approvisionnement

Transport

Logistique

Achats

Excel