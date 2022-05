Zeroual LHOUSSINE

Jeune marocain, titulaire d'un dîplome de technicien spécialisé en Bâtiment, lauréat de l'institut supérieur des travaux publics à marrakech, expérience de plus de 10 ans dans le domaine du suivi des travaux et de coordination ainsi que la gestion des projets de construction et de réaménagement de la phase "Etude" à "réception définitive". Titulaire d'un permis de conduire type "B".



Mes compétences :

Etablissement des métrés de bâtiment

Suivi des projets

Recouverement des décomptes

Moyens informatique de bâtiments