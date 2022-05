Zerzouri OMAR

Bienvenue,



> > PRESENTATION



Je suis Omar ZERZOURI, élève ingénieur d'Etat. j’ai eu mon baccalauréat en 2008, section science physique, j’ai toujours eu la passion pour le domaine technique et industriel c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’orienter vers une formation de deux ans du brevet de technicien supérieur au lycée technique Maghreb Arabie à OUJDA, section Electromécanique et systèmes automatisés que j’ai obtenu avec une mention « Bien », durant cette formation j’ai eu l’opportunité de pouvoir effectuer deux stages : le premier à la centrale thermique de JERADA (Office National de l’électricité), le deuxième je l’ai effectué à la société CA2E MAROC (Consulting Automation & Electrical Engineering) sise à CASABLANCA. Vue l’intérêt que je porte à ce domaine et la motivation qui m’anime j’ai décidé de poursuivre mes études. J’ai pu alors accéder à la licence professionnelle en ‘’Electromécanique et systèmes Automatisés’’ à l’école normale supérieur de l’enseignement technique à rabat, dans laquelle j’étais lauréat du premier prix de ma promotion. D’autre part j’ai effectué un stage à l’ONDA (Office National Des Aéroport) à l’aéroport d’OUJDA-ANGAD .

Actuellement, j'ai intégré la plus prestigieuse école d'ingénieurs au Maroc (ENIM) ayant des partenariats à l'échelle internationale en option Electromécanique pour la simple raison que je suis passionné par ce domaine et je suis convaincu que c’est le domaine dans lequel je souhaite travailler.



> > CONNAISSANCES TECHNIQUES



Electrotechnique et électronique de puissance : Machines électriques, transformateurs, réseaux électriques.

Architecture de contrôle et de supervision.-Automates programmables (Siemens, Télémécanique, Schneider).-Capteurs et réseaux locaux industriels.-Machine hydraulique (Pompe, turbine).-Gestion de production, ordonnancement d’ateliers.-Etude industriels des installations.-Gestion de stock.-Entreprenariat et management des équipes.-Procèdes d’usinage et machine outils.-Elaboration des interfaces de supervision et de contrôle commande.-Notion de micro et macro économique.-Comptabilité générale & analytique- Marketing



> > ATOUTS :



Dynamisme, Rigueur, Esprit de travail en équipe, Sens de l’initiative, Sérieux, Esprit d’analyse et Persévérance.



> > PROJETS Réalisés :



- Conception et réalisation d’une maquette de simulation d’une unité de traitement de surface piloté par Automate Schneider

-Etude, dimensionnement, élaboration des schémas électrique, Programmation et réalisation d’une installation électrique.

-Régulation de la charge thermique de la centrale thermique de Jerada

-Etude, réalisation et automatisation d’un laboratoire à distance piloté par automate SIEMENS.

-Elaboration d’une interface de supervision du système de traitement des bagages à l’aéroport d’OUJDA-ANGAD et proposition d’un système de communication entre les automates programmables industriels.





> > EXPÉRIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES



Membre fondateur du club BTS

Membre du comité Forum d’automobile en 2010, cellule chapiteau à l’ENSET

Membre fondateur et président de cellule culturelle au club ELECTRINNOVATION à l’ENSET

Membre organisateur je la journée d’automatisme à l’ENSET

Membre actif au club Electromécanique et responsable de la cellule projet à l’ENIM



> > COMPÉTENCES LINGUISTIQUES



- Arabic(Langue maternelle)

- Français (bilingue Arabe-Français)

- Anglais (Moyenne)