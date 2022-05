Zeshane MALIK

Chef de Projets Web, Responsable d'équipe, Responsable Marketing et Service Support.

Administrateur Réseaux et Systèmes.

Ingénieur Infrastructures et Applications.

Administrateur Télécoms en VoIP.



Compétences Fonctionnelles:



• Analyse de besoin

• Animation d’ateliers et de réunions

• Spécifications Fonctionnelles et Techniques Générales

• Spécifications Fonctionnelles et Techniques Détaillées

• Cahiers de recettes fonctionnels et techniques

• Dossiers d’architectures fonctionnels et techniques

• Support

• Management d’équipes techniques



Compétences Techniques:



Outils de Collaboration: SharePoint 2007 et 2010 / MOSS / WSS 3.0 / Windows Search Server



Bases de Données : SQL Server 2005, 2008, 2012, Apache, Oracle, MySQL, WAMP, EasyPHP, PostgreSQL



Systèmes d’Exploitation :

• Serveurs : Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008 et 2012

• Postes clients : Windows NT, XP, Vista, 7, 8 / Apple Mac OS X / Linux (Debian, Red Hat)

• Routeurs : Cisco



Compétences Techniques : Active Directory, Domain Controller, Catalogue Global, Exchange Server, Microsoft Deployment Toolkit, DNS, TSE, DHCP, SMTP, FTP, LAN/WAN, xDSL, VPN, TELNET, SSH, VoIP, IPTV, TCP/IP, UDP, Uni/Multi/BroadCast, IGMP, ARP, Couches OSI, Vmware



Langages de Programmation : MS-DOS, Shell, HTML, CSS, PHP, SQL



CMS : Joomla / Virtuemart, Prestashop, WordPress, Drupal.



Bureautique: Pack Microsoft Office Professional 2013



Langues et divers :

Anglais : Lu, écrit, parlé.

Voyages : Provinces Françaises, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Irlande, Turquie, Arabie Saoudite.

Sports : Musculation (en salle de sport), Judo (en club), Football, Karting.

Lectures : Magazines Informatiques, de Management et Financiers.



