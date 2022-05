Depuis le 1er juillet 2010, je m'occupe un poste de responsable des activités de chauffe-eau solaire et des activités de PV chez Universal Energy, une entreprise 100% Française qui s'installe à Nanjing en Chine depuis 2007, la mission principale est le management de toutes les activités opérationnelles relatives au produit « chauffe-eau solaire » et « Panel photovoltaïque » (de la relation fournisseur, à l'administration des ventes, en passant par la maintenance et les travaux neufs, la qualité, le développement).



Entre Novembre 2008 et Mai 2010, j'ai éffectué un poste d’ingénieur de recherche au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) au sein de l’INES (Institut National de l'Energie Solaire). Mon travail consiste en la modélisation et en la simulation des systèmes d’énergie solaire (photovoltaïques) assistés de moyens de stockage électrique et couplés aux réseaux alternatifs. J’ai contribué à l’aide de mes compétences informatiques à développer le programme de traitement des données de la plate-forme d’INES.

Mes compétences :

Vente

Energies renouvelables

Gestion de projet