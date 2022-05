Expérience universitaire :

2013 Projets : Modélisation et commande de la boucle d’air d’un moteur thermique, Système automatisé d’acquisition et de traitement de sons en JAVA.



2012 Projets : Modélisation et simulation des systèmes, Modélisation et commande des moteurs thermiques, Modélisation et commande d’une suspension automobile, Communication et sécurité système pour des poids lourds.

Expérience professionnelle:

2011 Stage de 3 mois au laboratoire L2EP (Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille) à Ecole Centrale de Lille pour le sujet "Qualité de l’Énergie et Convertisseur statique : Convertisseur Matriciel Pour La variation de vitesse".

2012 Stage de 6 mois, gestion de clientèle, à SARL INTERCLOTURE.

2008 Stage de 2 mois, Vente marketing, pour SARL Bauer Equipment (www.bauerchina.net), Outil du forage, Mécanique / Machines outil, Shanghai





Mes compétences :

Matlab

Java

Electrical Engineering

Moteur

Modelisation

Automobile

Automatic

Sustainable Development

Statistical analysis

Solution design

Simulink

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Master Planning

Joint Venture

Encephalomyocarditis

DSpace

Calibration

CATIA

CANbus

CAN analysis

C++

Buses

Building materials