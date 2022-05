Zhengcheng AN

Etudiant en Management et projet en Master 1 à INSEEC, était stagiaire dans le département du marché de Haier (un conglomérat chinois avec 2 spécialités comme l'électroménager et les téléviseurs), pendant le stage, apprend comment s’adapter rapide au sein du groupe et se dévouer à l'entreprise, esprit de service à l'égard de la clientèle coordonner et organiser le travail des autres. Écoute les opinions des clients avec patient et mets à profit les conseils.