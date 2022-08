Zineb BENMOUSSA

Diplômée de l’Université Paris Dauphine, j’ai évolué pendant près de 10 ans au service des entreprises dans le secteur de l’informatique et de la finance. Ayant toujours eu un penchant naturel pour l’introspection, je me suis intéressée de près à la question du développement personnel avant d’en faire mon métier en me formant au coaching (auprès de l’Institut de Coaching International de Genève). Etre proche de son être profond, être à l’écoute de soi, et de l’autre est pour moi une valeur essentielle qu'il importe de maintenir vivante dans notre société aujourd'hui, si souvent les éléments qui priment sont le paraître et l'action.

En m'appuyant sur mes compétences de coach et ma sensibilité à ce qui fait sens dans nos vies, j’accompagne les personnes qui me choisissent à s'accomplir dans leur choix, dans leurs spécificités et exigences, dans une logique de croissance personnelle.





Dans mon style d’accompagnement, j’interviens en stimulant 3 choses :

- la conscience : devenir conscient de ses comportements et des situations générées par ces derniers

- la confiance : mobiliser ses ressources et l'estime de soi

- la capacité à être proactif, à se déterminer





Les accompagnements que je propose :



Accompagnement à l’orientation et à la prise de décision (choix personnels et professionnels)



- Faire un choix de carrière, accepter ou non un poste, une offre, un accord ; changer de job, d’entreprise, de région, de pays, de statut ou de métier.



- Préparer une prise de décision impliquant un choix de vie personnelle ou professionnelle important



- Faire un choix en connaissance de cause, en accord avec ses motivations profondes, au-delà du caractère séduisant de telle ou telle opportunité immédiate



- Arbitrer entre des options de même valeur objective apparente



- Retrouver une dynamique et une cohérence après un "passage à vide" personnel ou professionnel



Accompagnement au développement personnel



- Sortir d'une problématique récurrente qui fait obstacle au développement : problème d'efficacité personnelle, difficultés liées au stress, blocage relationnel, manque de confiance en soi ou d'estime de soi, "peur de gagner"…



- Etre accompagné de manière structurante dans une ou plusieurs étapes ou dimensions de son parcours personnel





Accompagnement de professions libérales, d’indépendants et d'entrepreneurs



- Équilibrer sa vie d’entrepreneur/libéral et sa vie personnelle

- Développer son activité (augmenter son chiffre d’affaire, développer sa clientèle)

- Vaincre ses résistances/freins, mettre de la distance nécessaire par rapport à son activité