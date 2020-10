Zoubida BRANES

Manager de proximité au sein du Centre de Relation Clients GPA (CNP Assurances), je suis chargée d'Expertise Relation Clients : Responsable en autres de la formation des conseillers clientèle, de leurs évaluations opérationnelles, de la post-formation ainsi que de la rédaction des supports et informations métier.



Diplômée en DEUG de Communication - Culture & Sciences du langage, j’ai rejoint les filiales françaises du Groupe Deutsche Post en qualité d’Assistante de direction. Puis dans le cadre de la restructuration mondiale du Groupe, sur une période de plus de 10 ans dans un contexte international ultra-concurrentiel, je me suis vu confier des responsabilités en Management d'équipes, en Marketing & Communication, en Pilotage de projets, en Communication événementielle.



Je suis une collaboratrice reconnue pour son efficience et sa discrétion. Ayant coopéré en parfait binôme avec mes directeurs successifs, et les équipes de terrain, je suis en pleine capacité de m’adapter à des contextes particuliers et complexes en toute autonomie dans le respect des engagements fixés.



Le niveau de performance et d’exigence nécessaire à la réalisation de ces nombreuses et diverses responsabilités, m’a permis de développer une aptitude prononcée à l’effort et au résultat.



Mes compétences :

Agent d'escale

Agent de trafic

Anglais

Marchandises dangereuses

Relation Clients

Sureté Aéroportuaire

Transport

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication externe

Assistanat de direction

Communication événementielle

Habilitation AERAS

Formateur relation clients