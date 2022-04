De formation Grande Ecole, je possède une riche expérience de plus de 20 ans dans la transformation SI sur différents grands projets stratégiques, organisationnels, IT et sécurité pour construire et développer des nouvelles approches technologiques et des nouvelles gouvernances agiles autour de l’IT. Ma connaissance approfondie des différents référentiels d'architecture et standards de sécurité me permet d'intervenir avec une forte capacité d'adaptation dans l’évaluation de toutes les phases d’un projet S.I. quel que soit sa complexité.



Mon aisance avec les processus d’entreprises, notamment ceux de la sécurité me permet d’accompagner les DSI sur toute la chaine de valeur IT partant de la pré-étude (DEFINE) allant à l’étude des USE CASE en passant par l’implémentation (BUILD) jusqu’à l’exploitation (RUN) avec un focus particulier sur les problématiques SSI et réglementaires de conformité.



Ma mission consiste à conseiller les entreprises, les responsables SSI et les équipes opérationnelles et managériales à évoluer vers une organisation avant-gardiste et techniquement évoluée, mettant en œuvre des pratiques de sécurité avancées, tournées vers l’innovation pour apporter un avantage business significatif.



J’ai aussi un gout prononcé pour l’entrepreneuriat avec des expériences concrètes de création de start-ups et de construction des projets innovants en PPP, notamment sur des sujets autour du Cloud, Big Data, IA, Blockchain et IoT



Mes compétences :

