A. CORREIA

Consultant indépendant depuis une quinzaine d'années dans les systèmes d'information liés autour des métiers de l'assurance (vie, retraite, prévoyance & santé), ayant participé activement à la réussite des missions stratégiques qui m'ont été confiées (migration, mise en place de SI, évolutions des SI existants), aussi bien dans des entreprises à taille humaine que dans des grands groupes, je souhaite mettre à disposition ces compétences auprès de compagnies d'assurance.



Rigoureux, diplomate et ayant un sens aiguisé du service, j'aime les challenge et les contextes difficiles que me motivent pour la réussite des projets.





Mes compétences :

Oracle

SQL

NatStar

Mercury Quality Center

DB2

CIRVIE

VAX/VMS

UNIX

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Merise Methodology

MVS

IBM AS400 Hardware

HTML

Graphtalk Designer V21-V22-V3

FORMS V4.5

COBIT

C Programming Language