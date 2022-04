Ababacar KANE

Agroeconomiste de formation, je suis Conseiller en organisation et expert en management de projet.

President du Groupe Mgp-Afrique / Esmp (www.mgpafrique.com etArray) spécialisé dans la formulation, la planification et le suivi évaluation des politiques économiques, des programmes et projets, je dirige, conduis, gère et supervise toutes les missions du Groupe et administre les formations de l'Esmp.



Mes compétences :

Mgt De Projet

Suivi Evaluation Et Monitoring

Reformes Administratives

Audit Organisationnel

Team Building Et Coaching

Training Et Plans De Formation