Ababacar NDOYE

Diplômé de deux Masters: système d'information réparti et d'un Master of Sciences and computer Science option réseau et sécurité à SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY, jai trois ans d'expérience dans le domaine des réseaux et télécomx et je suis actuellement en mission en tant qu'ingénieur réseau à la direction de la performance industrielle Département Télécoms et informatique de la SNCF.



Mes compétences :

INTERCONNEXION ET ARCHITECTURE DES RESEAUX LAN, WA

MERISE, UML, AGILES, MS SHAREPOINT 2013, RBS, POWE

SQL SERVER, MySQL, ORACLE

PALO ALTO, FORTINET, CISCO ASDM, McAfee WEB GATEWA