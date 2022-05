Paul FRADE

A la recherche d'un nouveau challenge, je mets à votre service 15 années d'expérience professionnelle en RH ( relations sociales, recrutement, formation professionnelle, gestion des carrières et mobilité, développement des compétences, GPEC, reclassement) et en conduite du changement, acquises d'abord au sein d'un groupe important à l'organisation matricielle et multi-sites qui a connu de nombreuses transformations, puis dans une structure à taille modeste, et enfin dans une structure internationale importante.



Mes compétences :

Développement RH

Formation

Formation professionnelle

Recherche

Ressources humaines

Conseil

Droit social

Droit du travail